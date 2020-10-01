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Инженерные системы и сети в строительстве
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Порядок перерасчета платы за отопление: нормативные акты, правила составления заявленияПравила перерасчета платы за отопление, описание норм центрального теплоснабжения. Примеры заявления и перечень документов к нему. Самостоятельный расчет.
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Мощность кондиционера и потребление электроэнергии в часКак определить расход электричества кондиционером: энергоэффективность, зависимость от компрессора, разницы температур и выполнения дополнительных функций.
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Требования и нормы вентиляции в газовой котельной частного домаЗадались вопросом вентиляции газовой котельной в доме? Расскажем о требованиях, нормах, естественной и искусственной системах вентиляции.
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Инструкция к пульту кондиционера и помощь в его настройкеИзучаем пульты кондиционеров: основные функции, замена элементов питания, инструкции и настройка управления пультом.
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Что означают кнопки на пульте кондиционера: dry, heat и т.д.Изучаем обозначения, кнопки и значки управления на пульте кондиционера: HEAT, DRY, SWING, DIRECTION, FAN, CLOCK, TURBO, LOCK, LED.
Как увеличить теплоотдачу радиатора
Дома прохладно, хотя отопление включено? Возможно, проблема в неполноценной теплоотдаче радиатора. Ее можно увеличить поработав над отопительной системой или местом...
Методы и технология погружения свай в грунт
Погружение свай: деревянные, железобетонные и другие виды, особенности и последовательность технологии. Ударный, вибрационный, буронабивной и другие методы, осмотр перед работой.
Как очистить воду из скважины от железа и извести
В частных и загородных домах при отсутствии централизованного водоснабжения, часто, основным источником воды становится скважина. Поступающая из глубины жидкость загрязнена...
Как растворить отложения жира в трубах канализации
Система канализации есть в каждом жилом помещении, будь это многоквартирная высотка или частный дом. Со временем, канализационные трубы засоряются, вынуждая...
Что означают кнопки на пульте кондиционера
Полное регулирование работы кондиционера осуществляется при помощи кнопок на устройстве дистанционного управления (ДУ). Каждая кнопка имеет надпись или символическое обозначение...
Обслуживание систем кондиционирования. Какой формат более выгоден: регулярное обслуживание или разовые выезды по запросу?
Способы расчета скорости воздуха в воздуховодах
Скорость воздуха в воздуховоде: важность воздухообмена, правила определения и алгоритм вычисления. Материал и форма сечения, правильный подбор, рекомендованные нормы.