Отопление
Как увеличить теплоотдачу радиатора
Как увеличить теплоотдачу радиатора
Дома прохладно, хотя отопление включено? Возможно, проблема в неполноценной теплоотдаче радиатора. Ее можно увеличить поработав над отопительной системой или местом...
Установка и описание автоматического воздухоотводчика Установка и описание автоматического воздухоотводчика
Утепление теплого пола с помощью фольгированной подложки Утепление теплого пола с помощью фольгированной подложки
Что необходимо для подсчета удельной тепловой характеристики здания Что необходимо для подсчета удельной тепловой характеристики здания
Способы и правила установки теплых полов Способы и правила установки теплых полов
Электроснабжение
Методы и технология погружения свай в грунт
Методы и технология погружения свай в грунт
Погружение свай: деревянные, железобетонные и другие виды, особенности и последовательность технологии. Ударный, вибрационный, буронабивной и другие методы, осмотр перед работой.
Назначение и принцип действия трансформаторов напряжения Назначение и принцип действия трансформаторов напряжения
Как правильно спаять светодиодные ленты между собой Как правильно спаять светодиодные ленты между собой
Как сделать освещение в ванной комнате — варианты и светильники Как сделать освещение в ванной комнате — варианты и светильники
Как правильно выбрать лампы освещения для натяжного потолка Как правильно выбрать лампы освещения для натяжного потолка
Водоснабжение
Как очистить воду из скважины от железа и извести
Как очистить воду из скважины от железа и извести
В частных и загородных домах при отсутствии централизованного водоснабжения, часто, основным источником воды становится скважина. Поступающая из глубины жидкость загрязнена...
Классификация скважин на воду Классификация скважин на воду
Нужно ли платить за скважину на воду на участке Нужно ли платить за скважину на воду на участке
Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как его регулировать Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как его регулировать
Что такое водоносный слой и как узнать на какой глубине он находится при бурении скважины на воду Что такое водоносный слой и как узнать на какой глубине он находится при бурении скважины на воду
Канализация
Как растворить отложения жира в трубах канализации
Как растворить отложения жира в трубах канализации
Система канализации есть в каждом жилом помещении, будь это многоквартирная высотка или частный дом. Со временем, канализационные трубы засоряются, вынуждая...
Как соеденить обрезки канализационных ПВХ труб без инструментов Как соеденить обрезки канализационных ПВХ труб без инструментов
Почему не уходит вода из выгребной ямы Почему не уходит вода из выгребной ямы
Как растворить жировые отложения в канализационных трубах Как растворить жировые отложения в канализационных трубах
Что делать если не утекает вода из выгребной ямы Что делать если не утекает вода из выгребной ямы
Кондиционирование
Что означают кнопки на пульте кондиционера
Что означают кнопки на пульте кондиционера
Полное регулирование работы кондиционера осуществляется при помощи кнопок на устройстве дистанционного управления (ДУ). Каждая кнопка имеет надпись или символическое обозначение...
Правильный запуск кондиционера после зимы Правильный запуск кондиционера после зимы
Обслуживание систем кондиционирования. Какой формат более выгоден: регулярное обслуживание или разовые выезды по запросу? Обслуживание систем кондиционирования. Какой формат более выгоден: регулярное обслуживание или разовые выезды по запросу?
Что делать если перегорает предохранитель при включении кондиционера Что делать если перегорает предохранитель при включении кондиционера
Какой утеплитель для медных трубок кондиционера использовать Какой утеплитель для медных трубок кондиционера использовать
Вентиляция
Способы расчета скорости воздуха в воздуховодах
Способы расчета скорости воздуха в воздуховодах
Скорость воздуха в воздуховоде: важность воздухообмена, правила определения и алгоритм вычисления. Материал и форма сечения, правильный подбор, рекомендованные нормы.
Вытяжка для частного дома из канализационной трубы Вытяжка для частного дома из канализационной трубы
Установка приточного клапана на пластиковое окно Установка приточного клапана на пластиковое окно
Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла для частного дома Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла для частного дома